Потерял высоту и накренился: последняя информация и версии о крушении самолета в Казахстане

Фото, видео: Reuters/Azamat Sarsenbayev; 5-tv.ru

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Лайнер, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился при посадке в аэропорту города Актау. На борту находились 69 человек.

Появилась последняя информация из Актау, где упал борт азербайджанских авиалиний. Он направлялся из Баку в Грозный, но затем сменил маршрут, покружив над запасным аэродром, потерпел крушение.

В катастрофе удалось выжить 32 пассажирам, всего на борту было 69 человек. Все подробности — у корреспондента «Известий» Динары Бекболаевой.

Фюзеляж рухнувшего Embraer. Видно, что самые серьезные разрушения — в передней части самолета. От кабины экипажа ничего не осталось. Во время падения лайнер накренился, а после удара о землю загорелся. Большинство выживших пассажиров сидели в хвостовой части.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают оперативные службы. От удара у самолета оторвало хвостовую часть. Именно там нашли первых выживших. Кто-то даже смог самостоятельно выбраться из-под обломков.

Страшные кадры трагедии: самолет наклоняется, стремительно теряя высоту. В это время в салоне люди плачут, кто-то читает молитвы. Видно, что над креслами висят кислородные маски.

Экипаж выпускает стойку шасси и пытается выровнять лайнер. Он ударяется об землю, заваливается на одно крыло. Раздается взрыв.

Лайнер, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился при посадке в аэропорту казахстанского города Актау.

Через считанные минуты после ЧП на место подоспела помощь. Спасатели быстро потушили горящий самолет, начали разбирать обломки. Помогали местные жители, вытаскивают людей, относили в машины скорой помощи.

«Заметили, как этот самолет упал, и быстренько давайте собираться, поехали первую помощь оказать. После нас приехали МЧС и скорая, человек нас десять, наверное, было, которые туда ехали. Наш кран забрали туда, чтобы поднять людей, из-под этого завала вытаскивать», — рассказывает очевидец трагедии.

Все пострадавшие госпитализированы. Жители Актау выстраиваются в очередь, неравнодушные люди сдают кровь для переливаний и операций пострадавшим. Из Астаны в Актау направлены бригады травматологов и хирургов.

«29 человек доставлены в больницу, из них двое детей. В настоящее время аварийные спасательные работы продолжаются. Из Астаны в Актау планируется вылет борта санавиации», — говорит председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций Казахстана Серик Джунисбеков.

Пострадавших разместили в областной больнице. Там уже собрались десятки людей, которые пытаются выяснить, есть ли среди выживших их родственники.

Экипаж Embraer 190, принадлежавший Азербайджанским авиалиниям, подал сигнал бедствия в небе над Каспием. Экипаж сделал круг и направил лайнер в сторону Казахстана. Одна из версий трагедии — столкновение со стаей птиц. Они могли попасть в двигатель.

Но едва ли это единственная причина. Не исключено, что был отказ системы управления и дублирующих систем. Самолет пытались посадить, но не смогли его выровнять.

«Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана», — говорится в сообщении Росавиации.

Это среднемагистральный лайнер с дальностью до трех с половиной километров. Их используют по всему миру. Машина относительно новая — ее эксплуатируют с 2006 года.

Однако с этой моделью уже случались ЧП. В 2010-м произошла авиакатастрофа в Китае. Тогда погибло 43 человека.

Окончательный ответ на вопрос, что случилось под Актау, даст только расшифровка бортовых самописцев. Россия, Казахстан и Азербайджан будут расследовать крушение вместе.