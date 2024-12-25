Опасный метод: почему растительное масло не спасет от алкогольного опьянения

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Есть только один способ, который поможет сохранить трезвый рассудок.

Растительное масло перед приемом алкоголя не поможет сохранить трезвый рассудок. Более того, оно может стать опасным для здоровья, вступив в реакцию со спиртом. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Попов в беседе с aif.ru.

Пить и не пьянеть — неосуществимая идея. Никакие препараты не помогут справиться с такой задачей. А если объесться жирной пищей или прибегнуть к другим народным методам, на следующий день после застолья, вероятно, вы окажитесь в больнице, предостерег врач.

Один из самых распространенных мифов связан как раз с растительным маслом. Якобы его прием перед веселым застольем предотвратит опьянение. Принято считать, что жир замедлит всасывание этанола. Однако эксперт отметил: такой «метод» нерезультативный и очень опасный для большинства людей.

Реакция масла и алкоголя приводит к серьезным последствиям. Среди них панкреатит и холецистит. И это не самое страшное.

Специалист назвал единственный эффективный способ пить и не пьянеть — соблюдать чувство меры.

«Каждый в курсе, какая у него норма, чтобы не было последствий. Также стоит учитывать и свой пол — для женщин доза спиртного должна быть меньше, чем для мужчин. Аккуратнее следует быть и худым», — отметил Алексей Попов.

Вот еще несколько советов, которые дал эксперт. Нужно пить медленно, делая меленькие глотки. Не стоит забывать о воде. Обязательно пейте ее — так кровь станет более жидкой и из нее быстрее выйдут токсины. А это положительно скажется на самочувствии. Но помните, что газировки не дадут такого эффекта, а наоборот — усилят действия алкоголя.

Алексей Попов советует плотно поесть перед тем, как выпивать. Большая часть спиртного всасывается в тонком кишечнике, а еда не пропустит его туда. Кроме того, горячительные напитки, смешавшись с пищей, не будут иметь резкого эффекта.

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