«Весь самолет молился»: женщина рассказала, как ее муж выжил при крушении в Актау
Жена выжившего при ЧП в Актау сообщила, что неполадки начались во время полета
Фото, видео: МЧС Казахстана/ТАСС; 5-tv.ru
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С воздушным судном было что-то неладное во время полета.
Субхонкул Рахимов — один из пассажиров, выживший при крушении самолета возле города Актау в Казахстане, спасся, потому что находился в хвостовой части воздушного судна. Об этом рассказала его родственница Екатерина Рахимова в беседе с 5-tv.ru.
Она отметила, что Рахимов изначально не должен был лететь на этом самолете, но билетов других не было. Пришлось воспользоваться «перекладными» путями.
«Он сказал, что он, во-первых, был в хвостовой части. Те, кто был в хвостовой части, все выжили, видимо. И он был пристегнут. Он сказал, что это его спасло. <…> В воздухе были неполадки», — сказала она.
Пассажиры понимали, что с самолетом что-то не так еще во время полета. По словам Рахимовой, воздушное судно сначала кружило над Каспийским морем. Пилоты увели самолет в поле. Если бы лайнер рухнул в воду, то уже никто бы не вышел, сказала собеседника.
«Весь самолет молился», — подчеркнула женщина.
В данный момент мужчина находится в больнице, его обследуют врачи. У Субхонкула Рахимова шестеро детей, двое из них появились на свет недавно. Мужчина живет с семьей в Екатеринбурге.
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Крушение самолета в Казахстане
Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.
По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.
В результате крушения самолета возник пожар. Огонь уже ликвидировали спасательные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры из салона самолета за несколько мгновений до крушения в Актау. На видео можно увидеть, как напуганы были пассажиры.