«Как будто в меня что-то вселилось»: Дима Билан отравился подарком поклонника
Поклонник отравил певца Диму Билана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
После страшного случая певец научился определять, наложен ли на подарок заговор.
Певец Дима Билан никогда не рискует угощаться подарками фанатов, ведь однажды он пережил кошмар наяву, попробовав подаренное печенье. О том, как певцу удалось прийти в себя, он рассказал на новом шоу Влада Череватого.
Артист уверен, что печенье, которым его однажды угостил поклонник, было заговорено. Билан съел его во время съемок и сразу почувствовал себя «одержимым». Работа шла, а состояние было жуткое, все тело трясло.
Тогда водитель привез святую воду. Певец умывался ей у себя в гримерке и постепенно приходил в себя. С тех пор, признается Билан, он научился отличать обычные подарки от тех, на которые наложен заговор или молитва. Последние он даже не берет в руки.
Дима Билан также рассказал о своем настоящем имени. Ранее он признавался, что зовут его Виктор Белан. Оказалось, что сценическое имя артиста выбрано в честь дедушки. Певец уверен, что оно защищает его, но вместе с тем и перекраивает судьбу.
Ведь Виктор — это не человек для большой сцены, признается артист. А Дима Билан — имя, которым он себя «выдрессировал».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дима Билан не может позволить себе отпуск.