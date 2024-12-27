Один в поле не воин: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025 года

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Месяц сулит яркие и насыщенные события. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего января: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

В первую половину месяца ощущается настрой на решение серьезных вопросов, связанных с работой, бизнесом и самореализацией. Солнце, а с 8 января и Меркурий, в стабильном и деловом пространстве Козерога способствуют практичному и обдуманному подходу к делам.

Это время для выстраивания стратегии на будущее, определение бизнес-целей и закладки фундаментальных проектов, которые потребуют терпения и усердия.

Благоприятный период, чтобы прописать план на год, изучить принципы тайм-менеджмента, наладить отношения с людьми старшими по возрасту и положению.

Если для вас в приоритете социальный и профессиональный рост, то приобретение делового аксессуара послужит талисманом «продвижения по карьерной лестнице».

После 8 января и до конца месяца можно задуматься о покупке новой техники, гаджетов, автомобиля. Однако новую машину лучше пока присмотреть, пройти тест драйв или внести залог, а окончательную покупку совершать после выхода Марса из ретроградного движения. А вот подержанное транспортное средство, с большой вероятностью, окажется качественным и выгодным.

Венера с переходом в водную обитель Рыб несколько смягчит консервативный подход к делу. Сильно проявленное женское начало побуждает к глубоким эмоциям и чувствам. Повышается интерес к магии и тайным эзотерическим наукам.

Наступает отличное время для проведения волшебных мистерий и ритуалов: гадание на свечах, совершение банных обрядов, окуривание помещений травами-оберегами. Водные процедуры, солевые ванны, массаж ног будут особенно эффективны для сохранения красоты и молодости.

До начала февраля образ женщины-загадки, способной без слов понимать других, будет доминантой. Усилить женственность помогут занятия музыкой, психологией, живописью, йогой.

В одежде допускается творческий беспорядок, но основной акцент стоит сделать на романтичном и нежном образе, выделить ступни и лодыжки. Платья из струящиеся тканей, шелковый платок или шаль, красивый педикюр помогут сонастроиться с богиней красоты Венерой.

В первую половину месяца в финансовых делах неразбериха, а потребность в идеальной любви и романтике может затянуть на сайты знакомств и притянуть брачных аферистов или обманщиков. Поэтому значимые покупки и сделки лучше совершать после 15 числа.

А благодаря тонким сигналам, которые мы посылаем вовне, медитации, аффирмации, ритуалы с денежными купюрами способны подключить вас к потоку изобилия. Также старайтесь не терять объективности в оценке окружающих людей: любовь, как и деловые отношения, неблагонадежна на всем периоде.

С 6 января Марс в ретроградном движении возвращается в чувствительный знак Рака. Будучи символом мужской энергии, в водной женской стихии ему сложно соблюдать баланс сил.

Усиливаются качества впечатлительности, уязвимости и одновременно злопамятности. Сильные эмоции становятся необузданными. Учащаются случаи, когда из победителя и защитника муж или партнер превращается в агрессора.

Чтобы смягчить своих спутников, попробуйте периодически преподносить им подарки — просто так, от души, общаться с ними и попытаться понять мотивацию поступков. Многие люди могут ощутить зацикленность на детских травмах и обидах.

Обостряются взаимоотношения с родителями и детьми. Наилучший способ гармонизации этой энергии — работа на земле или по дому, проявления заботы о родителях и родственниках, плавание и регулярные пробежки. Работа с психотерапевтом принесет реальные результаты.

Не рекомендуется начинать новые бизнес-проекты или открывать любую кампанию, требующую активных действий и долгосрочности, совершать сделки с недвижимостью.

Желательно воздержаться от инъекционных уходовых процедур и хирургических вмешательств. 14 января фаза полнолуния затрагивает последние градусы Рака-Козерога. Главенствуют темы семьи и профессиональной реализации. Космос не перестает повторять нам, как важно заботиться и проявлять ответственность о близких.

Луна в Раке усиливает женские качества, романтические настроения, обостряет интуицию. Отличное время для домашних дел и семейного застолья.

В ночь на 20 января Солнце освещает либеральный знак Водолея, склонного думать обо всех, кроме себя. В этот период просто необходимо провести время в обществе друзей, совершить совместную вылазку в интересное для всей компании место. Самое ценное сейчас — это знания и современные технологии.

Участие в научных конференциях и экспериментах, общественной работе, обмен мнениями в коллективе, умение вписаться в команду, проявить дружелюбие становится как никогда важно. Самореализация проходит успешнее при поддержке единомышленников. Теперь один в поле не воин.

28 января юркий Меркурий снова меняет знак и присоединяется к Солнцу и Плутону в Водолее. Данное положение способствует активизации мышления и воображения.

Увлекает поиск инновационных решений, усиливается дар убеждения и умение добиться своего при правильно выстроенной коммуникации. Коллективные проекты помогут расширить базу личных и деловых контактов.

Одним из завершающих событий месяца, 29 числа, станет новолуние в Водолее и наступление года зеленой деревянной Змеи по восточному календарю.

Космический ритм направляет нас на обновление жизненных программ и помогает освободиться от того, что ранее цепляло и разрушало.

Высвобождение негативных эмоций лучше осуществлять на групповых тренингах, а также при поддержке друзей и родственных душ. Властный Плутон подключается к взаимодействию светил и подсказывает, что только отпустив старое, в нашу жизнь придет лучшее и оригинальное решение проблем.

Не менее знаковым событием является смена оси кармических узлов — индикаторов, определяющих процесс развития нашего общества.

С темы поиска баланса во взаимоотношениях ракурс меняется на выход за пределы рационального и повседневного, происходит развитие духовного осознания.

Мы должны перестать так много работать и суетиться, а найти время для себя, своего творческого начала, быть открытыми для всего необычного и необъяснимого.

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