Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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Балерина считает, что вины певицы в гибели бывшего супруга нет.

Балерина Анастасия Волочкова на федеральном канале назвала покойного баскетболиста Яниса Тимму слабым человеком и отметила, что вины певицы Анны Седоковой в его смерти нет, пишет 7Дней.ru.

В том, что спортсмен наложил на себя руки, многие обвиняют его экс-супругу, ведь он предупреждал о своих намерениях. Певица не воспринимала угрозы бывшего мужа всерьез, так как получала их регулярно.

На защиту Анны Седоковой встала Волочкова. Обвинения в сторону певицы кажутся ей несправедливыми и жестокими. По мнению балерины, самоубийство Яниса — «поступок слабого человека». Жертвой Волочкова считает Анну.

«Почему ее осуждают? Он сам принял решение. Если ты слабый человек, при чем здесь Аня? Что вы все на нее накинулись?» — высказалась балерина.

По словам директора певицы, она до сих пор находится под наблюдением специалистов. Смерть Яниса сильно ударила по ней. Седокова не может оправиться от последствий нервного срыва.

Баскетболист до последнего верил, что сможет восстановить отношения. В день гибели он умолял экс-супругу встретиться.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года. Расстались экс-супруги без скандалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию.