Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 30 декабря по 5 января.

Планетарное влияние недели склоняет к активности, но одновременно потребует сдержанности, разумного подхода и, возможно, пересмотра жизненных ориентиров.

Центр нашего «Я», представленный Солнцем в знаке Козерога, концентрирует на реалистичном подходе к жизни и вере в собственные силы.

Суета и поспешные действия мешают внутренней гармонии, а самоотдача на пути к личному и профессиональному росту, наоборот, принесет свои плоды. 31 декабря новолуние в Козероге усилит осторожность, серьезный и просчитанный подход к делу, а также скупость на эмоции.

Появляется потребность держать дистанцию с теми людьми, которых вы не намерены впускать в свой близкий круг. Расслабиться сложно, поэтому полезными будут солевые ванны, легкая суставная гимнастика, уединение и погружение в себя с целью ревизии жизненных ценностей.

Задайте себе вопрос: «Чего я хочу от жизни?» и попробуйте на него ответить. Главная задача — определить цель и идти к ней. Это время можно использовать для избавления от пагубных привычек, посещения лыжного курорта и всевозможных организаторских мероприятий.

Не рекомендуется до и после этой даты проводить любое агрессивное вмешательство в области коленей, зубов и кожного покрова, а также делать процедуру вправление костей, суставов и позвоночника.

Новогодняя ночь пройдет при транзите молодой Луны по знаку Козерога и поможет не набрать лишние килограммы во время новогодних застолий.

А символ лунного дня, представленный Рогом изобилия, подходит для начала реализации наших замыслов, хорош для поездок и перемещений, позволяет держать эмоции под контролем и не переедать.

С 3 января энергии гармонии и любви, представленные Венерой, получают выражение в чувствительном знаке Рыб. Возрастает потребность в любви и понимании. Легко ловятся флюиды романтичности и сентиментальности. Луна также перемещается в этот знак и в соединении с Венерой усиливает женское начало.

Накануне Рождества проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Мир магии и волшебства готов приподнять завесу тайн и исполнить наши желания с помощью ритуалов со свечами, водой, целебными травами и настоями.

Это время, подходящее для романтических отношений, однако склонность к самообману, как и вероятность быть обманутыми, также велика. У мужчин особенно повышается чувствительность и слабость к прекрасному полу, а женщины готовы надеть розовые очки и легко соблазняться.

Разум также дрейфует под влиянием Нептуна. Это влияние усложняет практическую жизнь, но усиливает творческое мышление и силу воображения.

Непоследовательность изложений мыслей и склонность к многословию может вносить хаос в общении и дезорганизацию в поездках. Планы могут меняться на ходу, причем неоднократно.

Поэтому важно вспомнить про принципы Козерога и пройти это время с ясными целями, выверенным расписанием маршрутов и четким алгоритмом действий.

Преимуществом будет направление интересов в русло исследовательской деятельности, чтение философской и религиозной литературы, изучение принципов психологии и парапсихологии.

А тем, кто до сих пор верит в чудеса, стоит попробовать практику визуализации желаемой цели. Вы очень скоро убедитесь, что мысли действительно материальны.

Овен — гороскоп

Овны ощутят духовный и творческий рост, стабилизацию внутреннего состояния и нервной системы. Новые вдохновляющие идеи приходят в уединении, в состоянии расслабления и глубокого самоанализа.

Характерны терпение, выносливость и самообладание. В этот период создаются подходящие условия для того, чтобы преодолеть внутренние страхи и сомнения. Полезным окажется изучение психологии и принципов нейролингвистического программирования.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам период принесет удачные путешествия с друзьями, поездки на спортивные соревнования или за счет спонсоров. Вас ожидают знакомства с людьми других культур и расширение круга единомышленников.

Фортуна на вашей стороне при решении юридических вопросов, создания международных или научных проектов. Применение организаторских навыков и лидерских качеств способствует крупным масштабным начинаниям.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов улучшается здоровье, повышается сопротивляемость организма к инфекциям и стрессу. Выгодно складываются дела со страховыми компаниями, медицинскими организациями или банковскими структурами.

Ожидаемо повышение статуса или должности, расширение материальных полномочий, щедрый соцпакет от предприятия, а также бонусы от начальства.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам сотрудничество с представителями мира спорта, политики, науки и религии сулит успех, новые возможности и перспективы. Звезды советуют рассмотреть возможность заключения договоров и контрактов, в том числе международного масштаба.

Можно рассчитывать на помощь друзей, спонсорскую поддержку, протекцию от вышестоящих лиц. В личной жизни вероятны романтические увлечения. Велики шансы знакомства со второй половиной в путешествии, на научной конференции или выездном семинаре.

Лев — гороскоп на неделю

Львы способны ощутить, как пробуждается дремлющий до сих пор потенциал и происходит быстрая реабилитация сил организма. Подходящее время, чтобы сделать крупный ремонт, урегулировать вопросы с налоговыми органами или банками, приобретать дорогостоящую технику, страховать имущество.

Предпринимателям эффективно запускать процесс расширения производства, оборудование ремонтной мастерской или оформление банковских документов.

Дева — гороскоп на неделю

Девам самое время переключиться на романтический настрой, влюбиться или отдохнуть с любимым человеком. Звезды открывают путь для брачных отношений. Встретить вторую половину можно на светском или праздничном мероприятии, в театре или спортзале.

Вдохновение и мотивацию приносит участие в рекламных кампаниях и публичных выступлениях. Удачное время для запуска собственного проекта или бренда. Также вас порадуют теплые отношения с детьми.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов наладятся дела, связанные с недвижимостью, строительством, ремонтом. На пользу пойдет организация повседневной жизни, наведение порядка дома или в офисе.

Можно заняться обустройством рабочего места на дому. Сдержанность и спокойствие помогут укрепить домашние отношения, а также заручиться поддержкой коллектива. Доверьтесь своей интуиции и советам близких людей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам получить море романтических и приятных эмоций можно в коротких поездках развлекательного характера. Запланируйте совместно с детьми или возлюбленными посещение мест, связанных со спортом, искусством, хобби.

Успех находит вас в процессе публичной деятельности или культурных мероприятий. Там вас ждут интересные встречи и знакомства с гарантированным позитивным исходом.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает период приятных сюрпризов и подарков от близких. Рост благосостояния в семье позволяет решить финансовые вопросы с недвижимостью, арендой, землей, совершить выгодные покупки в дом. Задумайтесь, не пора ли обновить интерьер.

Ваша способность на сочувствие и понимание поможет разрешить противоречия, которые раньше беспокоили и тревожили вашу семью.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов активность направлена на обучение, коммуникацию, переработку большого количества информации. Предстоит много деловых визитов или экскурсионных поездок.

Удачный момент для рассылки резюме, прохождения собеседования, подписания документов. Можно преуспеть в области консалтинга, торговли, оказания посреднических услуг. При завязывании новых знакомств проявите легкость, эрудированность и чувство юмора.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи в состоянии вдохновения и творческого созидания. Энергия этого периода способствует раскрытию внутреннего потенциала, затрагивающего мир искусства, музыки, кино или психологии.

Для восстановления душевного баланса необходима умиротворяющая обстановка, ароматерапия, прослушивание мантр. Финансовую выгоду можно извлечь через налоговые льготы и вычеты.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб происходит активный энергообмен с друзьями и соратниками. Настрой на дружелюбие и искреннюю помощь другим вовлекает в общественную деятельность. Удача сопровождает вас при получении необходимой помощи от покровителей или спонсоров.

Сильно работает интуиция, которая помогает генерировать смелые идеи. Судьба подготовила для вас новые романтические или дружеские отношения.

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