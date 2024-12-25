Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

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В результате атаки украинских боевиков есть погибшие и раненые.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Льгов в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате украинской атаки погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Серьезные повреждения получили один пятиэтажный и два одноэтажных жилых дома, а также здание салона красоты. Взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

«Во Льгове уже развернут оперативный штаб правительства Курской области, работают все службы. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым», — сообщает Хинштейн.

Всем пострадавших оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Курской области рассказала о зверских приказах ВСУ.