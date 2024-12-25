«Уникальный курорт»: в Кремле объяснили выбор комплекса «Игора» для проведения саммита СНГ

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В среду, 25 декабря проходит встреча глав стран-членов Содружества Независимых Государств.

Президенту России Владимиру Путину хотелось показать уникальный всесезонный курорт «Игора», поэтому и было принято решение провести там саммит лидеров стран СНГ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Старается просто разные наши интересные места показывать в самом городе и за городом. Курорт действительно достаточно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось показать его гостям», — сказал он.

В беседе с журналистами Песков также заявил, что программы у саммита СНГ нет, потому что он является неформальным. Лидеры стран-членов содружества обменяются мнениями по актуальным вопросам. Данное мероприятия проводится ежегодно.

В среду, 25 декабря, в Ленинградской области проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. На него планировали в том числе приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако произошли непредвиденные обстоятельства. Так, Пашинян заболел коронавирусной инфекцией, поэтому поездку пришлось отменить.

Также пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился возле города Актау. Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой.

Ранее 5-tv.ru писал, что рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам 2024 года достигнет 4,7%. Это выше среднемировых значений.