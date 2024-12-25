Руководство трех заводов подозревают в мошенничестве с оборонными заказами
ФСБ обыскало завод в Ростове-на-Дону по делу об афере с оборонным заказом
Фото, видео: 5-tv.ru
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Деньги отмывали сразу на трех предприятиях.
Масштабные обыски прошли на подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону по делу о мошенничестве с оборонным заказом.
Как сообщили в ФСБ Ростовской области, речь идет о хищении 811 миллионов рублей. Фигуранты дела умышленно завышали расчеты и вывели средства через подконтрольные организации.
Отмывали деньги на трех предприятиях, которые принадлежат одной семье: помимо завода в Ростове — на аналогичных предприятиях в Сергиевом посаде и Твери. Там тоже побывали силовики.
О возможных махинациях со средствами гособоронзаказа стало известно еще в сентябре. Тогда руководство ростовского завода попыталось откупиться от следствия.
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