«Таких не было»: в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов»
Новый корабль «Николай Зубов» будет охранять арктическое побережье
Фото, видео: 5-tv.ru
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Экипаж способен поражать морские, береговые, воздушные цели.
В Санкт-Петербурге спустили на воду «Николая Зубова» — это патрульный корабль, который обладает качествами буксира и ледокола. Он способен проламывать лед толщиной до полутора метров, а на его борту установлена автоматическая артустановка.
Экипаж способен поражать морские, береговые, воздушные цели. Предназначен корабль для охраны арктического побережья.
«Корабли такого класса для военно-морского флота крайне важны. Хотел бы отметить, что это новые проекты кораблей. По сути, в практике военно-морского флота таких кораблей не было. Иметь такие корабли — это потребность. Она определяется важностью в целом региона Арктики», — главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.
«Николай Зубов» оснащен вертолетной площадкой и ангаром для беспилотников. В распоряжении экипажа два скоростных катера. Это уже второй корабль проекта.
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