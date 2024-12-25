На шаг ближе к вечному двигателю: «Росатом» ввел первую очередь проекта «Прорыв»

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Речь идет о создании замкнутого ядерного цикла.

Россия еще на шаг приблизилась к созданию вечного двигателя. «Росатом» ввел в строй первую очередь проекта «Прорыв», который предполагает создание замкнутого ядерного цикла. В этом случае отработанное топливо отправляют не на утилизацию или захоронение, а вновь используют для выработки энергии.

В проекте задействованы предприятия со всей страны, а главная площадка расположена на территории химического комбината в Томской области. Там сегодня запустили модуль для переработки топлива для строящегося реактора на быстрых нейтронах.

«Впереди большая работа над реактором четвертого поколения, реактором „Брест“, быстрым реактором на свинцовом теплоносителе, и запуск до 2030 года уже всего опытно-демонстрационного комплекса, который подтверждает в промышленном формате создание замкнутого топливного цикла в атомной энергетике», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как отметил глава госкорпорации, проект предполагает серьезное сокращение ядерных отходов, а также более высокие стандарты безопасности.