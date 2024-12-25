Подавал сигнал бедствия: названа одна из возможных причин крушения самолета в Актау

Фото, видео: Reuters/Azamat Sarsenbayev; 5-tv.ru

Всего на борту находились 67 человек, включая экипаж.

Прямо сейчас поступают данные о выживших после крушения самолета по Актау. Предварительно в больницы с места катастрофы увезли 29 человек. Это данные местного управления здравоохранения.

На борту азербайджанских авиалиний, который летел из Баку в Грозный было около 60 пассажиров. Перевозчик уже опубликовал их список. Известно, что незадолго до произошедшего экипаж подвал сигнал бедствия. Всю последнюю информацию корреспондент «Известий» Динара Бикбалаева передает с места.

Первые кадры после падения самолета: под обломками оперативные службы ищут людей. На счету каждая секунда.

Этот пожилой мужчина с окровавленным лицом, вероятно, в шоковом состоянии выбрался сам. Очевидно, не понимая, что произошло, он уходит в сторону.

А вот сам момент падения: самолет несется к земле. Очевидно, экипаж его уже не контролирует. Секунды — и происходит взрыв.

Кажется, найти выживших после такого падение и взрыва — это чудо. Но оно случилось — многих обнаружили в хвостовой части самолета.

Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный. Из-за тумана его сначала перенаправили в Махачкалу, а потом в казахстанский аэропорт Актау. На восточном побережье Каспийского моря при заходе на посадку он потерпел крушение.

Поисково-спасательные работы еще продолжаются. На месте работают оперативные службы. От удара у самолета оторвало хвостовую часть. Именно там нашли первых выживших.

Перед падением самолет подвал сигнал 7700, который говорит о внештатной ситуации на борту. Какой именно — пока не уточняется. Причины устанавливают. Задача № 1 после падания — спасти выживших.

«На месте сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить», — сообщила министр здравоохранения Казахстан Акмарал Альназарова.

Всего на борту находились 67 человек, включая экипаж. По предварительной информации, командир принял решение идти на запасной аэродром после столкновения со стаей птиц. Актау — стал ближайшим аэропортом на маршруте следования. Поисково-спасательные работы сейчас продолжаются.