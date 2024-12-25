Дядя выжившего при крушении самолета: он жив и здоров, все отлично

Фото, видео: Reuters/Azamat Sarsenbayev; 5-tv.ru

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Крушение самолет потерпел утром 25 декабря в Казахстане.

Родственник одного из выживших пассажиров самолета, который потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау, рассказал о его состоянии. Игбал Байрамов пообщался о своем племяннике Айхане Байрамзаде с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я встречал племянника. Все сейчас в норме, он жив, здоров. Все отлично», — сказал он.

Байрамов пригласил племянника в гости, тот должен был впервые побывать в России. Байрамзаде летел из Баку и должен был приземлиться в Грозном в 08:20 (сходится с московским временем).

Также Байрамов показал видео с места крушения самолета. На кадрах показаны выжившие люди, а также работающие там медики.

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом, по предварительной информации, среди пассажиров было около 60 граждан России. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате падения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС уточнили число выживших при крушении самолета в Казахстане. Пострадавшие доставлены в областную больницу.