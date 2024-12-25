Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Фото, видео: Reuters/Azamat Sarsenbayev; 5-tv.ru

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Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился возле города Актау.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев, Путин уже созвонился с ним и выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау. В целом, мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял свих родных и близких в этой авиакатастрофе», — сказал он на брифинге.

Россия желает скорейшего выздоровления всем, кому удалось выжить в жутком крушении воздушного борта.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора Алиев также сообщил лидеру РФ, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в связи с авиакатастрофой.

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом, по предварительной информации, среди пассажиров было около 60 граждан России. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в МЧС уточнили число выживших при крушении самолета в Казахстане.