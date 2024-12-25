Злые духи не дремлют: шаманка дала советы по выбору новогодних подарков для близких

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Оказывается, важно учитывать пол, возраст и даже родственные связи.

Неправильно подобранный подарок на Новый год может привлечь злых духов к получателю презента. Об этом изданию Life.ru рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

По ее словам, к подбору подарка нужно подходить индивидуально. Все зависит от пола, возраста и того, кем дарителю приходится тот, кого хочется порадовать. Иначе злые духи притянутся к этому человеку и начнут портить ему жизнь во всех сферах.

Например, женщине-коллеге не стоит выбирать ничего, связанного с цветами. Для мужчин ограничений нет. В подарок жене шаманка не рекомендует дарить что-то, касающееся дороги или путешествий. Не подойдут ни картина с изображением тропы, ни машина, ни путевка. Правда, здесь есть нюанс. Если супруга знает о том, что будет преподнесен автомобиль или сама просит такой подарок, то в этом случае эти законы не действуют, и злые духи подобраться к ней не смогут.

Мужу лучше преподнести что-то недорогое, купленное не в день затмения Луны и без изображения, связанного с космосом или небесными телами.

Батыр советует воздержаться от дорогих презентов для друзей и подруг. Лучше подарить что-то, сделанное своими руками. Радовать детей тоже нужно осторожно.

«Вообще к новому 2025 году нельзя дарить детям никакие подарки на логику или те, которые надо самостоятельно собирать», — уверена шаманка.

Бабушкам и дедушкам можно преподносить все. Остальным родственникам лучше не дарить канцелярию.

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