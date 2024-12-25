Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау
новость
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Рейс следовал по маршруту Баку — Грозный.
Пассажирский самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщает новостной портал Tengrinews.
Самолет принадлежит Azerbaijan Airlines. Летел он по маршруту из Баку в Грозный.
МЧС Казахстана подтвердило крушение самолета. По предварительным данным МЧС, есть выжившие.
В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Информация о пострадавших уточняется.