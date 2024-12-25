ФСБ возбудила дело в отношении двух проникших в Суджу иностранных журналистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Представители СМИ незаконно пересекли российскую границу и осуществляли съемку в городе Курской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух иностранных журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и проникли на территорию Курской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Симони Трайни и Стефани Баттистини незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и осуществили видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ФСБ также изучают распространенные в СМИ материалы, согласно которым иностранны журналист Пейтон Уолш проник на территорию пункта пропуска Суджа в РФ. Публикациям будет дана правовая оценка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.

Осенью незаконно проник в Курскую область корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези. Журналиста сопровождали украинские боевики. При этом попасть в Курскую область незаконно попадали и другие представители иностранных СМИ. Так, журналист американского издания Foreign Policy Оз Катерджи приехал в Суджу с группой людей. Последние доставляли туда беспилотники и внедорожники для ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские десантники выбивают боевиков ВСУ с курской земли. Подразделения группировки ВС РФ «Север» наступают в районе Суджи. Противник на этом направлении хорошо подготовлен, работает на западной технике и прошел обучение в странах НАТО.