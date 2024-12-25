«Плесень, тараканы, запах»: как провел последние дни жизни экс-муж Седовокой Янис Тимма

Фото: Игорь Генералов/ТАСС

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Баскетболист покончил с собой в одном из московских хостелов.

Последние несколько дней своей жизни баскетболист и экс-супруг певицы Анны Седоковой Янис Тимма провел в «гадюшнике». Об этом рассказал журналист Илья Саглиани в шоу на одном из федеральных каналов.

Тело покончившего с собой Тиммы было обнаружено в одном из московских хостелов. Именно там спортсмен прожил последние несколько суток перед своей смертью.

«Сам хостел — редкостный гадюшник, у которого самый низкий рейтинг в округе: плесень, тараканы, запах. На простыне я обнаружил кровоподтеки», — цитирует Саглиани сайт 7Дней.ru.

Отмечается, что те, кто видел Тимма в день смерти, не заметили в его поведении ничего странного. Он контактировал и с работниками хостела, и с продавцами в соседнем магазине. В номере баскетболиста сотрудники полиции обнаружили крепкий алкоголь.

Знакомые считают, что у баскетболиста были финансовые проблемы. По словам очевидцев, на протяжении нескольких дней он обедал в кафе недалеко от хостела, выбирая самые дешевые блюда из меню.

Светская львица Алена Кравец заявила, что у экс-супруга Седоковой была зависимость от азартных игр.

«Знаю точно, что он играл в казино и проигрывал. Анна пыталась ему помочь», — утверждает Кравец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друг Тиммы нелестно отозвался о Седоковой.