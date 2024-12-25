«Были подробные инструкции»: как спецслужбы Украины вербуют детей для диверсий в РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали несколько человек, которые собирались устроить теракт. Среди них оказались трое подростков.

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье несколько человек, которые планировали устроить на территории региона теракт, а именно убить одного из руководителей оборонного предприятия. Как выяснилось, исполнители были завербованы украинскими спецслужбами.

И судя по всему, мужчины занимались не только подготовкой к убийству, но и активно выманивали деньги у россиян с помощью телефонного мошенничества. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев собрал все подробности.

Оперативники ФСБ защелкивают наручники на исполнителях несостоявшегося теракта в Подмосковье. Отвертеться не получится. За мгновение до этого камера видеонаблюдения сняла, как один из подозреваемых подложил под черный внедорожник самодельное взрывное устройство. По заданию СБУ.

Переписка с украинскими кураторами — каждый шаг по инструкции.

«Мы зашли на эту стоянку и направились к машине, которую нам скинули фотку в мессенджере. Скинули фотки и инструкцию, как все делать», — рассказал один из задержанных.

Взрыв должен был произойти, как только автомобиль начал бы движение. В преступную группу входили семь человек.

«С ноября по декабрь этого года с целью убийства в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро были подысканы исполнители в Пермском крае, Московской и Свердловской областях, которые за денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Светлана Петренко.

Террористы планировали взорвать автомобиль руководителя предприятия, производящего высокоточные средства ПВО, которые сейчас задействованы, в том числе, и в специальной военной операции. Подыскать исполнителей доверили двум организаторам из Свердловской области и Пермского края. Они уже давно сотрудничали со спецслужбами Украины, обеспечивая работу так называемых серых SIM-боксов.

На кадрах видно, как одно из устройств после начала штурма летит из окна квартиры. Так подозреваемый пытался избавиться от улики.

«Устройство многослотовое. Там под сотню SIM-карт можно вставить, легко меняется, легко вставляется, подсоединяется. И робот уже распределяет, с какого телефона вы звоните», — объяснил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Через эти боксы украинские кураторы держат связь с исполнителями преступлений в России. А еще такой мини-коммутатор — средство телефонного терроризма. С него же россиянам поступают звонки от мошенников, которые не только ловко выуживают у людей деньги, но и заставляют поджигать банкоматы или гособъекты.

За последний год правоохранители изъяли 770 SIM -боксов на 320 тысяч SIM-карт. Задержаны 75 человек, которые обслуживали эти устройства.

Задание о теракте спецслужбы Украины поручили двум дропперам — обладателям SIM-боксов. Из Свердловской области и Пермского края их этапировали в Москву, где они в подробностях рассказали, как изготавливали устройства и искали исполнителей. Своих кураторов задержанные называют клиентами.

«Мне позвонил Вадим и сказал, что он собрал СВУ. На что мне пришло осознание, что клиент как-то связан с украинской стороной», — рассказал один из задержанных.

«СВУ находилось в коробках из-под сока в заброшенном гараже. На следующий день он мне сказал ехать на парковку и что нужно будет подложить СВУ под автомобиль», — рассказал другой задержанный.

В схему оказались втянуты трое подростков. Их задачей было следить за автомобилем.

«Съездить на парковку и проверить местонахождение Land Cruiser Prado, который он скидывал тоже — номера и фотографии», — рассказал завербованный подросток.

Опираясь на эту информацию, исполнители теракта в определенное время подложили взрывчатку. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ФСБ задуманное довести до конца не удалось. Но есть явная тенденция — Украина для терактов вербует всех, в том числе детей!

«Подростки входят в ту группу риска, ту социальную группу, которая обладает повышенной внушаемостью. Не развито критическое мышление. Он — идеальный террорист для вербовщиков», — специалист в области террористических и экстремистских организаций Игорь Иванишко.

Те, кого украинские кураторы втягивают в свои криминальные схемы, — всего лишь расходный материал для СБУ. Дальнейшая судьба этих людей никого не заботит.

Между тем, всем пособникам киевского грозит суровое наказание по закону. В том числе и этим семерым задержанным.