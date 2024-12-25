Взрыв бытового газа стал причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В результате произошедшего погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

Причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, в результате произошедшего пострадали девять человек. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил, что одна женщина погибла.

Сотрудники МЧС России в настоящее время тушат ТЦ. Третий этаж и крыша горят на площади 800 «квадратов».

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места. На них видно столб дыма, который поднимается над зданием. На верхних этажах здания распространяется огонь.

Ситуацию прокомментировал Меняйло. Он отметил, что все обстоятельства выясняются.

На месте развернут оперативный штаб. У ТЦ работают правоохранители и спасательные службы. Прокуратура республики взяла на контроль ход установления всех деталей произошедшего.