ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

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Злоумышленники действовали по указке спецслужб Украины.

Российские силовики предотвратили в Подмосковье теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия (ОПК), выпускающего продукцию для Минобороны РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны семеро россиян, проживающих в Пермском крае, Московской и Свердловской областях. В их числе есть трое несовершеннолетних. Указывается, что они подозреваются к организации наблюдения за местом стоянки машины топ-менеджера ОПК, изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке под автомобиль.

Их деятельность координировали спецслужбы Украины. Сейчас задержанные дают показания и сотрудничают со следствием. По факту произошедшего ГСУ Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье «Покушение на совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору».

Прежде ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины. Мужчина контактировал с представителями СВРУ и передавал им данные о российской армии за деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Донецке ФСБ задержала подозреваемого в пособничестве совершению теракта. ВСУ намеревались при помощи укороченной снайперской винтовки взорвать служебный автомобиль Минобороны РФ.