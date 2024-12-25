Петр Дранга для прикрытия? Агата Муцениеце скрывает настоящего возлюбленного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Кем тогда приходится знаменитости красавец-брюнет?

Актриса Агата Муцениеце скрывает богатого и несвободного возлюбленного. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на источник, приближенный к знаменитости.

«Новый возлюбленный Агаты — молодой и влиятельный мужчина. Но она его скрывает даже от своего ближнего круга, поскольку он несвободен», — рассказывает инсайдер.

Эти слухи подтверждают и не самые скромные вещи, неожиданно появившиеся у актрисы. Например, сумочка за три миллиона рублей или автомобиль за десять миллионов. Говорят, что все это подарил артистке состоятельный избранник.

А те романы, которые Агата демонстрирует широкой общественности, являются не более чем пиаром. О подобном характере ее отношений говорили еще, когда Муцениеце позировала на светских выходах рядом с телеведущим Иваном Чуйковым. Сейчас на различных мероприятиях знаменитость сопровождает аккордеонист Петр Дранга.

Многие уверены, что музыкант внешне напоминает бывшего мужа актрисы Павла Прилучного. Сейчас между экс-супругами идут судебные тяжбы за право опеки над их совместными детьми. Общественность подозревает, что выбор на аккордеониста упал не случайно, а ради мести Прилучному. К тому же новые отношения на публику могут отвлечь от реального романа Агаты.

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что отношения с музыкантом выгодны больше Муцениеце, чем Петру. Хотя новые открытые перипетии в личной жизни звезд всегда приносят и новые рекламные контракты, и увеличение гонораров всем участникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце познакомила своего нового избранника с семьей.