«Параллельно искала олигарха»: друг Тиммы нелестно отозвался о Седоковой
Друг Тиммы рассказал, что за Седоковой в браке ухаживали другие мужчины
Фото: ТАСС/Голубович Дмитрий
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Последний год для спортсмена стал психологически сложным.
Друг баскетболиста Яниса Тиммы в беседе с KP.RU заявил, что одной из причин его гибели стало то, что его супруга, певица Анна Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин.
«У Ани с каждым мужем были проблемы. Я знаю, что она была не честна с Янисом, и это разрушило их отношения. Она жила с ним, а параллельно искала себе олигарха», — заявил он.
Похожего мнения и бывший тренер баскетболиста. Он считает, что Седокова уничтожила его как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.
Брак Тиммы и Седоковой был официально расторгнут 9 декабря. Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов совсем скоро — 17 декабря. Рядом нашли телефон.- на экране была просьба «позвонить Анне».
Супруги прожили в браке четыре года. Пара рассталась без скандалов. Среди поклонников ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у Анны и Яниса не было. У спортсмена остался сын Кристиан от первого брака.
Латышские друзья Яниса Тиммы, бывшая жена и мать изъявили желание транспортировать тело домой в Латвию. В результате был объявлен сбор средств, но несколько часов спустя его закрыли. Расходы оплатила Седокова — напополам с руководством российского клуба, где играл спортсмен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело Яниса Тиммы транспортируют в Латвию.