На краю: пирс с людьми рухнул в океан во время шторма в Калифорнии

Пирс с людьми обрушился в океан во время шторма в Калифорнии

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

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Национальная метеорологическая служба в канун Рождества предупредила об опасных больших волнах.

На центральном побережье Калифорнии во время шторма обрушился пирс с тремя людьми. Об этом сообщает CNN. По предварительным данным, один человек погиб.

В данный момент проводятся проверки по выявлению причин обрушения пирса. Оказалось, что отколовшаяся пристань Санта-Крус была закрыта на время ремонта. А люди, которым не повезло свалиться в воду, был инженерами, которые работали на месте.

«По словам мэра города Фреда Кили, некоторые из свай пристани все еще находятся в океане и остаются „серьезной, серьезной опасностью“ для лодок. Каждая свая весит сотни фунтов и толкается мощными волнам», — говорится в публикации изданий.

Некоторые калифорнийские города приказали прибрежным домам и отелям эвакуироваться, поскольку синоптики предупредили, что штормовые волны будут продолжать увеличиваться в течение дня.

Мэр города, где произошло обрушение, сообщил, что власти готовятся к увеличению масштабов «надвигающейся катастрофы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек погибли в результате падения частного самолета в Мексике. Воздушное судно рухнуло в труднодоступной лесистой местности.