В России начали фиксировать цены на картофель

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Производители и ритейлеры на три месяца ограничат стоимость овоща на полках.

Ритейлеры и производители картофеля приняли решение фиксировать цены на определенные виды продукции. Об этом узнали «Известия». За последний год популярный корнеплод стал стоить в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

Как заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, стабилизировали цены на картофель в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», причем только на определенный вид, который подходит под параметры. Так, было принято решение, что плод диаметром от 50 до 80 миллиметров не будет подниматься в цене. Это касается немытого овоща в сетках до 25 килограммов.

При этом подробности договоров по фиксации цен являются коммерческой тайной.

Также сдержать цены на картофель поможет обнуление пошлин на импортный товар, подчеркнул Красильников. Такое решение уже принято и будет действовать с 1 января по 31 июля следующего года.

Как выяснил Росстат, средний россиянин в год потребляет около 54 килограмма — примерно 4,5 ежемесячно. Красильников считает, что стоимость месячной нормы овощной продукции не должна превышать 400 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты обязательно должны быть зимой на столе.