Простоит долго: как выбрать живую елку без вредных «подарков»

Технолог Золотарева: белый налет на елке может говорить о грибке и насекомых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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При выборе праздничного дерева стоит побить его о землю. Зачем?

Чтобы выбрать здоровую елку без насекомых и грибков, стоит обратить внимание на ряд нюансов. О них Газете.ру рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Для начала эксперт советует внимательно изучить ствол дерева. Он должен быть ровным, без видимых повреждений. Плесень и гниль на основании обычно говорят о неправильных условиях хранения или заболеваниях, так что от такого дерева стоит отказаться.

Чтобы проверить покупку на наличие насекомых, стоит обратить внимание в первую очередь на основание ствола. Если вы заметите дырочки или отверстия, то с большой долей вероятности там кто-то живет. Также обратите внимание на места соединений ветвей со стволом.

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Если вы не заметили вредителей, рекомендуется встряхнуть елку над землей, а после осмотреть место под ней. Это поможет выявить особо хитрых насекомых.

После того как выбранная вами елка оказалась дома, ее рекомендуют промыть под душем, высушить и только потом готовить к новогодним праздникам.

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