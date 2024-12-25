Стало известно, как сэкономить на такси в новогодние праздники
После полуночи 1 января спрос на такси увеличивается вместе с ценой
Фото, видео: 5-tv.ru
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Рекомендации расписаны буквально по часам.
Россиянам рассказали, как сэкономить на тарифах такси в новогодние праздники. По оценке экспертов, 31 декабря дешевле всего будет заказать машину во второй половине дня — с пяти до восьми вечера.
В последующие часы люди начнут разъезжаться по гостям. Значит, на фоне повышенного спроса тарифы ощутимо вырастут. Незадолго до боя курантов ажиотаж закономерно снизится — вместе с ценой за поездку.
А вот уже с наступлением Нового года многие водители отправятся домой. Машин на линии станет меньше, а затраты пассажиров вновь будут выше. Желающим сэкономить, рекомендуют делать заказ в промежутке с 2:30 до 4:30. Что касается первого январского утра, то дешевле такси обойдется с восьми до 11 часов.