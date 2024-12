«Он что-то знает»: Запад боится дальнейших действий Илона Маска

Фото, видео: Reuters/Rachel Wisniewski; 5-tv.ru

Дональд Трамп делает ставку на тех, кто говорит об интеллектуальном прорыве.

Действия команды избранного президента США Дональда Трампа, точнее одного ее члена, вызывает все больше раздражения у западных союзников. В политических кругах Европы растет недовольство миллиардером Илоном Маском. В Старом свете считают, что на фоне грядущего назначения в администрацию избранного президента, бизнесмен стал все чаще позволять себе вмешиваться во внутренние дела других стран — то поддержит правых в Германии, то пожертвует деньги британским радикалам. Есть вопросы к Маску и в самих Штатах. Подробности узнал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Души провластные порывы главы технологических флагманов стали демонстрировать еще во время президентской компании в США. Теперь же стало очевидно — Трамп делает ставку на будущее. Главной иконой которого был и остается Илон Маск. Главу департамента по контролю за тем, как работают все американские госслужбы республиканский, конгрессмен Тони Гонсалес сравнил с премьер-министром.

«У нас есть президент, у нас есть вице-президент, у нас есть спикер. Такое ощущение, что Илон Маск — наш премьер-министр», — отметил американский конгрессмен Тони Гонсалес.

Такой должности во властной вертикали США, конечно, нет. Зато есть слово и дело Маска. Его пост про «сумасшедшую даму с фиолетовыми волосами», может перевернуть устои Америки. Во всяком случае в той части, которая касается подбора кадров для конгресса. Конгрессвумен Розе Делауро 81 год. И она, пишет Маск, распоряжается деньгами налогоплательщиков.

«Они боятся, потому что президент Маск им сказал: не делайте это, не делайте то, закройте правительство! Представляете, что он знает?!» — отмечает Роза Делауро.

Постит без пяти минут чиновник-миллиардер и государственные траты: «Семь миллионов долларов на умные туалеты, не без особенностей; более двух миллионов на наркотики для животных».

От него уже давно досталось и, очевидно, что поделом, американской космической госпрограмме. Корабли Маска доставляют астронавтов на МКС. 30 мая 2020 года навсегда вошло в историю Америки.

Частный космический корабль Crew Dragon успешно вышел на орбиту. А первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вскоре припарковалась на плавучую платформу с поэтичным названием Of Course I Still Love You — «Конечно, я все еще тебя люблю». Маск назвал собственный успех «сюрреализмом». Но доказал, хоть и со второй попытки, что 2,6 миллиарда долларов — финансирование со стороны американского космического агентства, были потрачены не напрасно. А счетоводы Маска тогда пришли к выводу, что место в его корабле стоит на 30 миллионов дешевле, чем у конкурентов. После победы Трампа, деньги Маска стали считать с удвоенной энергией, оценивая состояние в 440 миллиардов долларов.

«У него сильные высказывания, особенно с прессой и других сферах. И он очень продуктивный. Теперь, когда он занимается политикой, он, вероятно, вкладывает большинство этих бизнес-черт в свою общественную жизнь. Я имею в виду, ему нужно быть аккуратным с этим. Государство — это не бизнес. Пусть он лучше заведует своим бизнесом», — считает политолог Эрл Расмуссен.

Огромный скачек для человечества и для собственного благосостояния Маск совершил, когда стал развивать искусственный интеллект. Сегодня его выводы безапелляционны.

«Все более вероятно, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%», — пишет Маск.

Трамп внимателен. Соцсети уже прошлый век. Хоть Цукерберг и поддержал его в последний момент. Трамп слушает тех, кто говорит об интеллектуальном прорыве и о том, что победитель в гонке нейросетей получит все. А об этом говорят Маск и его друзья. Александр Кэдмон Карп, или просто Карп Алекс — миллиардер, чьи технологии помогли победить преступность в Сальвадоре тоже тешит самолюбие избранного президента США, заявляя, что Америка, снова может стать единственной сверхдержавой.

«Америка находится в самом начале революции ИИ, и мы владеем ею. Ее можно было бы назвать американской революцией ИИ. Каждая значимая в мире компания, связанная с ИИ находится в этой стране. Сейчас нет другого места, где можно было бы развивать технологии так успешно, как в Америке», — рассказал главный исполнительный директор Palantir Technologies Алекс Карп.

В этом же выступлении единомышленник Маска сказал, что никто не хочет строить компании в России или Китае. Смелые мысли, которые как раз и помогают дергать Трампа за ниточки. А самого человека года заставляют публично оправдываться, что рожденный в ЮАР Маск не может быть президентом США. Тем более, когда неофициальным президентом США Маска, в его же соцсети, называет главный союзник Америки — израильский премьер Биньямин Нетаньяху.