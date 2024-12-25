Команда: два оператора БПЛА подбили танк ВСУ на ореховском направлении
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Минобороны: два оператора БПЛА подбили танк ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Боевики сбежали сразу после попадания дрона.
Главные новости из зоны спецоперации. Российские военные уничтожили украинский танк на ореховском направлении в Запорожской области.
Операторы беспилотников обнаружили возле линии боевого соприкосновения танк ВСУ. Украинский экипаж покинул боевую машину сразу после попадания FPV-дрона. Было решено добить технику сбросами с коптеров. После того, как в открытый люк попал зажигательный боеприпас, сдетонировал боекомплект танка.