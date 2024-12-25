Водитель внедорожника погиб, провалившись под лед Байкала

На Байкале автомобиль провалился под лед и затонул, водитель погиб

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он проигнорировал запрещающие знаки.

В Мухорском заливе внедорожник провалился под лед вместе с водителем, 47-летний мужчина погиб.

Из-за мелководья залив на западном берегу озера раньше других покрывается льдом. И привлекает множество любителей зимней рыбалки. Но в этом сезоне вода промерзла всего на десять сантиметров.

Водитель проигнорировал запрещающие знаки и рискнул выехать на тонкий лед. Проехал всего 600 метров от берега, после чего автомобиль провалился. Выбраться из салона мужчина не смог. Тело со дна озера достали водолазы.