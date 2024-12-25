В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Финист. Первый богатырь»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В широком прокате блокбастер появится 1 января 2025 года.

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов предстоящих новогодних каникул состоялась в Москве. Первые зрители увидели сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь».

На красную ковровую дорожку вышли звезды, которым удалось вжиться в роль былинных героев. О невероятных приключениях в новой части знаменитой богатырской франшизы рассказал кинокритик «Известий» Николай Никулин.

Богатырю Финисту не страшны ни трехногие, ни шестирукие страшилища. Он в одиночку изничтожил тысячное войско врагов, одолел идолище озерное и даже укротил огромного свиносокола. В Белогорье каких он только чудищ не видел — никого не боится!

Но вот путешествие на Восток — там свои чудеса и свои странности.

На премьере была сооружена экзотическая фотобудка. Мол, добро пожаловать на магический Восток. Это значит — говорящие верблюды, механические черепахи, которые на панцире приносят тебе еду, и конечно, джин, живущий в волшебной лампе.

Всех этих персонажей встретит Финист в исполнении Кирилла Зайцева. Но не он один. Компанию ему составит Баба Яга, которую играет Юлия Пересильд, и верный оруженосец в исполнении Сергея Лавыгина. Их восточные приключения снимались в Казахстане.

«41 день экспедиция длилась. Длиннее экспедиции в моей жизни не было. Я прощался с семьей. Надолго. Все успел — и погрустить, и порадоваться. Снимали мы Чарынский каньон, Поющий бархан, под Алматой, где-то в горах, в степи снимали. Жили в разных местах», — рассказывает актер Сергей Лавыгин.

Это первый сказочный фильм в жанре роуд-муви, и героев ждет много интересных открытий, считает исполнитель главной роли Кирилл Зайцев. Финист, например, впервые попробует банан.

«Это столкновение двух миров. Это всегда интересно. Это столкновение было и в „Последнем богатыре“, когда наш мир сталкивали со старорусским, а здесь столкнули с восточным миром. Мой герой не знает некоторых фруктов, понимаете, или восточного характера, восточной хитрости», — говорит актер Кирилл Зайцев.

Без хитроумной Бабы Яги еще не обходился ни один сказочный фильм про богатырей. Героиня Юлии Пересильд, несмотря на насмешки со стороны Финиста, совсем не злопамятна. И в самый тяжелый для богатыря момент придет на помощь.

«Баба Яга вообще такой персонаж — в ней сочетается тончайшая аристократка с торговкой с Черкизовского рынка», — делится актриса Юлия Пересильд.

Как и в сказке, в этой картине тоже есть мораль — действовать нужно сообща, а не по одиночке, даже если ты самый сильный и могучий богатырь.