Распылил перцовый баллончик в лицо ребенку: как петербуржец кошмарит соседей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На его счету — визиты с топором и ножом.

Петербуржец распылил перцовый баллончик в глаза четырехлетнему ребенку. Мужчина угрожает соседской семье уже более двух лет, но полиция почти ничего не может сделать. Об этом потерпевшая сообщает 5-tv.ru.

По словам матери ребенка, дебошира, который проживал в коммуналке со своей дамой сердца, выселили из квартиры из-за систематических угроз. Он нападал на соседей с ножом, приходил с топором к двери потерпевшей и угрожал ее матери холодным оружием. В последний раз он напал на ребенка.

«Полиция все знает, но никак не реагирует… Суд признал его вменяемым, просто алкаш. Он в целом очень сообразительный», — отмечает мама мальчика.

Мальчика госпитализировали с химическим ожогом, а виновники всего лишь выписали штраф. Дебошир продолжает жить в этом же доме, только на восьмом этаже, в то время как пострадавшие на пятом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти мужчина упал в шахту лифта с шестого этажа и выжил. К трагедии едва не привело смещение лифтового настила во время технических работ.