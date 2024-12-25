Пилоты возмущены: американский крейсер за ночь обстрелял два своих истребителя

Фото: www.globallookpress.com/ U.S. Navy

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Два истребителя были сбиты 22 декабря над Красным морем.

Ракетный крейсер Военно-морских сил США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, обстрелял еще один самолет. Об этом сообщает Fox News.

Пилоты первого летательного аппарата успели катапультироваться, правда, один из них получил незначительные травмы. Вторые сумели вовремя увернуться и «дружественный огонь» снаряда SM-2 прошел мимо. Пилоты радуются, что смогли выжить, однако возмущены случившимся. Они считают, что качество подготовки персонала оставляет желать лучшего.

Оба инцидента произошли за одну ночь 22 декабря над Красным морем. Во время авиаударов США по хуситам в Йемене. Шиитская группировка, контролирующая большую часть Йемена, в течение нескольких месяцев нацеливалась на коммерческие суда, связанные с Израилем. Хуситы расширили свои операции на американские и британские суда, включая военные корабли, после того, как в январе начались англо-американские воздушные и ракетные удары.

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