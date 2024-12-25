Детальный диалог: когда рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Родителям придется набраться смелости и провести серьезный разговор.

С приближением Нового года родители многих детей задумываются, а стоит ли рассказать ребенку ужасную правду о не существовании Деда Мороза. О том, когда и как это сделать правильно, не ранив малыша рассказала психолог Виктория Подсухина в беседе с Газета.ру. Помните, задача родителя — научить справляться с эмоциями, а не калечить психику.

По словам эксперта, до пяти лет не стоит говорить детям об отсутствии волшебства в нашем мире. Вера в сверхъестественных существ развивает воображение, за счет которого малыш познает мир вокруг и чувствуют свою значимость в нем. А наличие Деда Мороза или лешего упрощает это, а в добавок и развивает мозг.

Также стоит помнить о традициях. Сказочные персонажи являются неотъемлемым атрибутом любой культуры и отсылкой на коллективное прошлое. Так, если ребенок имеет представление о таких личностях, как Дед Мороз, ему легче ориентироваться в обществе и чувствовать единение с ним.

Говорить о горькой правде стоит в возрасте восьми –десяти лет, тогда уже начинает развиваться критическое мышление, и дети сами начинают обо всем догадываться. Не стоит юлить и врать, если ребенок к вам пришел с конкретным вопросом, ответьте ему честно и спокойно. Это поможет установить между вам дополнительный уровень доверия и понимания.

Важно отметить: помимо стимуляции фантазии, у детей крайне необходимо взращивать способности критического мышления. Оптимальным подходом будет детальный диалог о причинах возникновения образа Деда Мороза, его особой роли в культурных традициях страны. Такой анализ позволит ребенку осознанно рассматривать информацию, глубоко разбираться в контексте явления и привыкать к многомерному подходу к оценке действительности.

Такой взвешенный подход не только не навредит маленькому человеку, но и поможет иначе взглянуть на праздник, как на ритуал самостоятельно создания волшебства.

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