«Я сделала три укола»; Боня призналась, зачем колола «Оземпик»

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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По мнению девушки, это была необходимая мера

Блогер и телеведущая Виктория Боня в интервью. призналась, что для похудения использовала популярный ныне препарат «Оземпик». Девушка вкалывала его, чтобы похудеть и с легкостью взойти на вершину Килиманджаро.

По словам блогера для комфортного восхождения ей надо было скинуть восемь-девять килограммов. И она решила вколоть самую маленькую дозу — 2,5 миллиграмма, после которой избавилась от нежелательных сантиметров.

«Я сделала три укола. <…> Два с половиной миллиграмма — самая маленькая доза. Девочка, которая меня наблюдала, сказала: «В первый раз в жизни вижу, чтобы за два с половиной миллиграмма люди так сбрасывали сильно вес», — призналась она.

Вот только выяснилось, что худеть перед восхождением нельзя. Об этом Боне рассказал местный альпинист. Лишний вес не является противопоказанием, а вот резкий сброс — да. Это может стать лишним стрессом, на который будет накладываться восхождение на гору и прочие проблемы уже в пути.

В мае следующего года Виктория Боня планирует взойти на самую высокую точку планеты — Эверест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аналогах «Оземпика» нашли массу побочных явлений. Оказывается аналоги препарата способны привести к депрессии.