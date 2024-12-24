Более миллиарда рублей выделят на устранение последствий ЧС в Анапе

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Деньги направят на вывоз и утилизацию загрязненного нефтепродуктами грунта.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Эти средства нужны для того, чтобы обеспечить все необходимое для ликвидации ЧС, возникшей из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2024 году будет выделено 400 миллионов рублей, в 2025 году — 800 миллионов. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Средства направят на вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта и его дальнейшую утилизацию с обеззараживанием.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство. К настоящему моменту в Керчи частично ликвидировали пятна мазута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация с разливом топлива в результате крушения «Волгонефти» остается под контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.