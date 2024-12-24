Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Четыре субъекта СФО получат из бюджета по шесть миллиардов рублей на социально-экономическое развитие.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о необходимости обеспечить условия для опережающего развития регионов Сибири. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Сейчас наша задача — создать новые точки роста. Нужно обеспечить условия для опережающего развития регионов Сибири, для повышения уровня жизни людей», — подчеркнул Патрушев.

По словам вице-премьера, правительство создало индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти регионов с низким бюджетом. В их числе четыре субъекта Сибирского федерального округа (СФО): Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия и Алтайский край.

Программы для них разрабатываются с учетом потенциала регионов и мер, которые дадут наибольший эффект для их развития. В частности, для Тывы в качестве приоритетных направлений выбраны малый и средний бизнес, создание особой экономической зоны и промышленного парка, а также развитие автомобильного транзита. В Республике Алтай упор сделан на развитие агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции.

В Алтайском крае планируется развитие туризма и создание особой экономической зоны, в Хакасии — снятие инфраструктурных ограничений, развитие туризма, малого и среднего бизнеса.

Цель реализации программ — повышение уровня жизни граждан за счет роста бюджета и предпринимательской активности, создания новых рабочих мест. На выполнение запланированных мер в период с 2025 по 2030 год каждый регион получит из федерального бюджета шесть миллиардов рублей.

В пресс-службе Патрушева подчеркнули, что он участвовал в разработке программ развития регионов в качестве куратора СФО. Под руководством вице-премьера было проработано повышение эффективности приоритетных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал законодательно урегулировать вопрос со строительными отходами.