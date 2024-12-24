Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей за два года

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Помимо помощи будущим специалистам, компании участвуют в обновлении образовательных программ и материально-технической базы.

Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей в 2023–2024 годах. Такое взаимодействие позволяет студентам получать актуальные знания и эффективно осваивать практические компетенции, которые они могут применять в решении производственных задач, в том числе во время учебы.

«Без тесного сотрудничества с работодателями невозможно обеспечить качественную подготовку квалифицированных кадров. В условиях современного рынка труда, где технологии развиваются быстро, студентам крайне важно погружаться во все производственные процессы еще во время учебы. Это позволяет уже в колледже освоить необходимые практические навыки и научиться работать с высокотехнологичным оборудованием. Компании-партнеры играют ключевую роль в этом процессе. Они участвуют в обновлении образовательных программ и материально-технической базы, предоставляют студентам места для практики, а педагогам — для стажировок. В результате 95 процентов выпускников колледжей успешно устраиваются на работу по специальности», — отметили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Так, колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина заключил соглашение о сотрудничестве с предприятием, которое входит в состав крупной телекоммуникационной компании. В этом учебном году в организации пройдут практику более 50 студентов, обучающихся по профильным направлениям. Ребята изучат программное обеспечение и принципы системного администрирования. Два выпускника колледжа уже работают в компании ведущими инженерами. Кроме того, наиболее опытные специалисты войдут в состав комиссий и оценят качество практической подготовки старшекурсников на демонстрационных экзаменах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершилась проходка всех тоннелей между будущими станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.