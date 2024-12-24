Ковальчук рассказал «Известиям» о технологическом лидерстве РФ и прорыве в генетике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Глава Курчатовского института назвал «Орешник» недосягаемым достижением в области гиперзвука.

Технологический суверенитет — одна из существенных частей государственного приоритета. Если страна технологически зависима, она не может быть суверенна. Об этом «Известиям» заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, подчеркнув, что Россия на сегодня обладает не только технологическим суверенитетом, но и лидерством в ряде областей.

«Например, наше гиперзвуковое оружие „Орешник“ демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы. А это связано только с тем, что у нас есть глубинная наука, традиции и возможности это делать», — подчеркнул Ковальчук.

То же технологическое лидерство Россия подтвердила, создав одной из первых сразу несколько вакцин от коронавируса на разных платформах, добавил глава Курчатовского института.

Кроме того, отметил Ковальчук, Россия обладает лучшим в мире потенциалом в области термоядерных исследований и плазменных технологий, а сейчас «семимильными шагами» восстанавливает генетику.

«Пять лет назад, когда президент своим указом запустил программу по генетике, все говорили: „Какая генетика, здесь ничего нет“. А дальше выясняется, что у нас генетика одна из лучших в мире. Это мы видим из иностранной прессы, которая говорит, что генетика в России „бежит“ слишком быстро, семимильными шагами. А почему? Потому что у нас — корни, традиции», — подчеркнул Ковальчук.

Он выразил уверенность в том, что отечественная биотехнологическая промышленность, которую в свое время развалили не без помощи «наших бывших партнеров», скоро вновь станет самой совершенной в мире, так как Россия восстанавливает ее на качественно новой базе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал приоритетом развитие инновационных технологий для судостроения.