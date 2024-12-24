Русские традиции со спецэффектами: «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат 1 января

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зрителей ждут невероятные приключения любимых сказочных героев и волшебные пейзажи, приправленные восточным колоритом.

О традициях, да и еще со спецэффектами, расскажут киноверсии русских сказок. Наши герои создают свою киновселенную. На подходе — «Финист. Первый богатырь».

Зрителей уже в новогодние каникулы ждут невероятные приключения и волшебные пейзажи. Корреспондент «Известий» Максим Прихода — о том, куда на этот раз приведет дорога храбреца.

Блестящий шлем, латы, кольчуга, меч-кладенец или тяжелая палица — образ понятный и точный: на экране — богатырь! Крушит сказочных чудищ направо и налево.

Но откуда мы знаем, что выглядели богатыри именно так? Былины — контент не визуальный, передавались из уст в уста. Первые лубочные изображения совсем не похожи на то, к чему мы привыкли. Вот — Алеша Попович, а вот — Илья Муромец.

Ответ дают искусствоведы. Это художники XIX века, нырнув в бездну русского фольклора, извлекли оттуда образы народных героев и, пропустив их через призму собственного чувства прекрасного, явили миру богатырей, какими мы их знаем сегодня.

«В сказочных произведениях, опубликованных, например, Афанасьевым, мало что говорится о внешнем облике богатырей, а их надо визуализировать. И никто иной как Васнецов эту задачу и решил!» — говорит заведующий отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Русского музея Григорий Голдовский.

В Русском музее в Петербурге открылась большая выставка пионера былинного эпоса в живописи — Виктора Васнецова. Где он, словно изображенный им же самим Баян, транслирует народные предания сквозь века. Его Илья Муромец в картине «Витязь на распутье» — почти романтический герой. На картине же «Богатыри» он уже — воплощение силы и спокойствия. А вместе эти три витязя и есть весь русский народ!

«Эти три богатыря — это три в одном. Или один в трех. Они воплощают различные измерения характера. Это три лица народного характера, народного «я», — объясняет профессор кафедры культурологии ГАУНГ Александр Иваницкий.

А вот волшебный мир Садко кисти Ильи Репина. Народные сюжеты есть и у Рериха, и у Врубеля. Но ярче всего наше сказочное коллективное бессознательное отражено в работах Ивана Билибина. Его иллюстрации видел, без преувеличения, каждый советский ребенок. Шамханская царица, Жар-Птица, Морозко, Царевна Лягушка — этих героев впервые визуализировал именно он. Как и самого Финиста Ясна Сокола в сказке про его перышко.

«Сокол — это всегда воин, это всегда князь. Удаль, воинские качества — это все связывается с птицей сокол, это можно сказать, что на Руси сокол — это тотемная птица была», — говорит исследователь культуры славян и Руси Алексей Шаен.

В фильме знакомые образы обретают новые черты. Например, сказочный город — у Билибина, Белогорье — в «Финисте». Баба Яга — у Билибина. А в «Финисте. Первом Богатыре» — молода и прекрасна, как и исполнившая ее роль блистательная Юлия Пересильд.

«Она ищет себя, она в поиске бесконечной вечной любви, приключений, эликсира молодости, ну и вообще в поиске. Поэтому она отправляется на Восток», — рассказывает актриса Юлия Пересильд.

Восточный колорит — это то, что отличает «Финиста» от остальных картин богатырской саги. Хотя вот даже у Васнецова был ковер-самолет. А у Финиста — верблюд!

Он — один из самых запоминающихся персонажей фильма «Финист. Первый богатырь». Верблюд Джамал. Таких персонажей в русских сказках еще не было!

Говорит Джамал голосом Павла Прилучного. История его героя полна мифологической драмы.

«Какой-то колдун, не знаю, за что, видать, было за что, заколдовал красавца восточного погонщика и поменял сознание погонщика и верблюда местами!» — рассказывает актер Павел Прилучный.

Киноверсии русских сказок — в тренде! И дело здесь не только в том, что Голливуд на рынке нового кино освободил нишу для российских кинематографистов. Просто взрослые хотят показать детям то, что нравилось им самим.

«Люди хотят видеть свое, хотят видеть свою историю, хотят видеть своих персонажей», — отмечает генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Денис Жалинский.

И связь с этими образами — через лубочные картинки, полотна именитых художников, иллюстрации в детских книжках или кадры современного кино — это то, что определяет наш национальный характер на генетическом уровне, и поэтому никогда не выйдет из моды!