Появились подробности о крушении судна из России в Средиземном море

Фото, видео: Juan Carlos Cárdenas/ТАСС; 5-tv.ru

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Всего эвакуировали 14 человек из 16.

Стали известны новые детали крушения сухогруза Ursa Major, который следовал из Петербурга во Владивосток.



По нашим данным, тревожный сигнал от «Большой медведицы» поступил накануне. В тот момент корабль находился недалеко от берегов Испании. Оттуда на помощь нашему экипажу направили вертолет, спасательную шлюпку и судно. Всего эвакуировали 14 человек, их доставили в Картахену. Об этом нам рассказали в испанском морском поисково-спасательном агентстве. Также в район крушения прибыл российский военный корабль, который продолжил спасательную операцию.

Следственный комитет России по факту крушения возбудил уголовное дело.

Крушение произошло в понедельник, 23 декабря, в международных водах между Агиласом и городом Оран. Торговое судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Оно направлялось во Владивосток, прибыть в этот город должно было 12 января.