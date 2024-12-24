В российских регионах проходят обыски по делу о финансовой пирамиде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Аферисты выводили деньги на украинские криптовалютные биржи, которые финансируют ВСУ.

Проигрывая на поле боя, киевский режим и его западные кураторы смещают акценты в сторону кибервойны. Сразу в нескольких регионах России сейчас проходят обыски по делу о крупной финансовой пирамиде, создатели которой переводили деньги украинским боевикам. Следователи работают в Москве, Башкирии, Татарстане, Крыму. Только по официальным данным аферисты заработали в нашей стране 100 миллионов долларов. О схеме, которую использовали мошенники, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Задержаны организаторы финансовой пирамиды Sinsere Systems Group. Все они — граждане Украины. Серую фирму открыли в 2020 году. На бесплатных семинарах в российских регионах подозреваемые рассказывали, как можно приумножить капитал на фондовом рынке с помощью искусственного интеллекта.

«Поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тем, кто согласится инвестировать деньги, обещали доход до 30% в месяц. Это 360% годовых. В сказку поверили многие. Ирина Чайшева отдала мошенникам 8500 долларов.

«Я туда деньги внесла, и неплохо они так за месяц по 400 долларов стали накапливаться. И была именно схема: когда наберется десять тысяч, там больше процент, когда наберется 15 тысяч, там еще больше процент», — заявила пострадавшая Ирина Чайшева.

Но заработок вкладчики видели только на экранах своих смартфонов. Вывести деньги по разным причинам было невозможно. И как выяснилось, пострадавшие финансировали украинскую армию, а не играли на фондовом рынке.

«Курсы по саморазвитию или разные другие обучающие материалы. Через мошенничество тоже делают элемент гибридной войны, потому что большое количество людей обманывается, у людей забирают деньги, а деньги куда идут? Правильно, на поддержку сателлитов террористического киевского режима», — заявил политолог Алексей Ярошенко.

Мошенники выводили деньги на украинские криптовалютные биржи, которые и занимаются финансированием ВСУ. Все делалось открыто. И таких компаний много. Вот украинские боевики с фронта благодарят еще одну аналогичную пирамиду.

Не исключено, что финансовые пирамиды организовали с помощью украинских спецслужб. Они уже давно начали гибридную войну против России. И наши силовики объявили на них охоту.

«Сегодня это вопрос не просто благосостояния граждан. Это вопрос национальной безопасности. Ровно по той причине, что мошенничество сделано инструментом гибридной войны. И ровно по той причине, что деньги, которые выводятся из России путем грабежа наших сограждан в большом количестве, большие масштабы, идут на финансирование ВСУ», — заявил политолог Алексей Ярошенко.

Задержанные получили в России больше 100 миллионов долларов. Полицейские в Башкирии, Татарстане, Крыму и московском регионе провели более 30 обысков. Изъяли телефоны, компьютеры и деньги, которые злоумышленники не успели вывести из страны.