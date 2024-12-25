Взорвал директора, повесил журналиста: полковнику МВД предъявят третье обвинение
Экс-полицейскому Смирнову готовятся предъявить обвинение в третьем убийстве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Ранее Смирнов признался в жестоком убийстве репортера «Фонтанки» Максима Максимова.
В Петербурге следствие сейчас готовится предъявить новое обвинение полковнику полиции в отставке — Михаилу Смирнову.
Его подозревают в третьем убийстве — своего информатора по фамилии Алексеев. Преступление произошло 20 лет назад.
Ранее бывший сотрудник МВД уже признался в других громких преступлениях — убийствах петербургского журналиста и директора завода. Смирнов сегодня даже попытался объяснить свои действия:
«Период с 1998 — 2004 был именно таким периодом, когда я этот закон преступал. Оправдываться нет смысла. Потому что оправдания этому нету. Но в порядке объяснения могу сказать, что 90 годы имели свою психологическую особенность. Война в Чечне, бандиты. … идея заключалась в том, чтобы победить бандитизм».
Напомним, что ранее Смирнов признался в жестоком убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимов, который писал про коррупцию в правоохранительных органах. Представитель СМИ пропал в июне 2004 года. Сейчас его тело ищут в лесополосе одного из районов Петербурга.
Кроме того, бывшего полковника обвиняют в заказном убийстве директора Балтийского судо-механического завода. На машину руководителя предприятия была установлена взрывчатка. Это преступление произошло 26 лет назад. По этому делу сегодня была организована очная ставка.