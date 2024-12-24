Матвиенко: переговоры с Украиной без сомнений состоятся в 2025 году

Фото: © РИА Новости

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Москва готова идти на компромиссы, но не будет отказываться «ни на йоту» от основных условий.

Переговоры между Украиной и Россией состоятся в 2025 году, они будут непростыми. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

«Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой», — сказала она.

Россия готова идти на компромиссы, но не будет отказываться «ни на йоту» от основных условий. Матвиенко подчеркнула, что есть возможность для прекращения конфликта при соблюдении обозначенных требований РФ. Вместе с тем председатель Совфеда напомнила: Москва готова сесть за стол переговоров в любое время.

«Но то, что мы прошли с Минскими соглашениями, — больше повторения не будет», — подчеркнула она.

СВО на Украине и переговоры

Россия уже почти три года проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в ходе обращения к нации 24 декабря 2022 года. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент* Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины. Путин заявлял об этом в ходе «Итогов 2024 года».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.