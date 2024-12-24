«Детский утренник»: лидер группы «Бахыт-Компот» о самом трогательном выступлении
Лидер «Бахыт-Компота» Степанцов назвал трогательным выступление в ДНР
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция Вадима Степанцова, посвященная 35-летнему юбилею коллектива.
Самым трогательным для лидера рок-группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова стало выступление на детском утреннике в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции, посвященной 35-летнему юбилею коллектива, в пресс-центре МИЦ «Известия».
«Самое интересное и трогательное выступление у меня случилось ровно год назад, в декабре, когда меня пригласил озвучить роль волшебника Гудвина в детском утреннике волонтерский детский театр, который ездит туда с 2015 года, устраивает Новый год детишкам в ДНР», — поделился Степанцов.
В ходе пресс-конференции лидер «Бахыт-Компота» поделится планами на юбилей группы, он также расскажет о новых проектах.
«Бахыт-Компот» — российский музыкальный рок-коллектив. Первое публичное выступление состоялось в начале января 1990 года на фестивале «Рок-акустика» в Череповце.
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