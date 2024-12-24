«Зрители в заложниках»: Шаляпин считает, что Киркорова и Баскова пора менять
Певец Шаляпин призвал прекратить навязывать надоевшие лица звезд прошлого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Исполнитель поддержал резкое заявление Юрия Лозы.
Певец и участник многих популярных шоу Прохор Шаляпин назвал Народных артистов РФ Филиппа Киркорова и Николая Баскова «надоедливыми лицами прошлого». Свое мнение он высказал в беседе с aif.ru.
Не так давно певец Юрий Лоза возмутился качеством новогодних передач на телевидении. Исполнитель отметил, что из года в год зрителей «кормят» одними и теми же артистами. Среди них Лоза отметил Киркорова и Баскова. По мнению исполнителя, подобный подход не позволяет развиваться индустрии, что сказывается в том числе на новогодних передачах.
Громкое заявление не побоялся поддержать певец Прохор Шаляпин. Он охарактеризовал своего коллегу как открытого и искреннего человека, а также подтвердил, что лица на телевидении должны меняться.
«Я выступаю за новые проекты и новых креативных продюсеров на телевидении. Нельзя зрителей держать в заложниках и много лет навязывать путем эфира уставшие и надоевшие лица звезд прошлого, выдавая их как звезд сегодняшних», — отметил Шаляпин.
Прохор также отметил, что хотел бы видеть талантливую молодежь на экранах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Прохор Шаляпин считает мужскую измену нормой.