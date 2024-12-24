Девочка-пай: сын Михаила Круга обратился за помощью, чтобы найти себе девушку

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кто смог покорить его сердце?

Младший сын легенды отечественного шансона Михаила Круга Александр решил найти себе невесту. В поисках спутницы жизни он решил обратиться за помощью на телевидение.

Недавно Александр пришел в одну из популярных телепередач, где его познакомили с тремя девушками, заинтересовавшихся в молодом человеке. Первой кандидаткой стала юная дама из строгой семьи по имени Сабина — она заявила Кругу-младшему, что до сих пор остается девственницей и планирует родить будущему мужу как минимум пятерых детей.

Вторая претендентка на сердце Александра, как оказалось, видит парня не впервые — недавно они пересеклись на концерте, где и познакомились. Третья же девушка по имени Ульяна рассказала парню, что мечтает о новой машине для отца, а также пожаловалась на трудные предыдущие отношения.

В результате, выбор Александра пал на Ульяну — как признается парень, третья участница шоу показалась ему самой милой, искренней и доброй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева впервые показала подарки от нового мужа.