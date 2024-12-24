В Ленобласти мужчина упал в шахту лифта с шестого этажа и выжил

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К трагедии едва не привело смещение лифтового настила во время технических работ.

Рабочий выжил при падении в шахту лифта с шестого этажа в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области. О происшествии сообщил источник 5-tv.ru.

К летальному исходу едва не привело смещение лифтового настила в то время, когда 60-летний мужчина выполнял так называемую провеску шахты — сверку ее фактических размеров с проектными.

В результате падения в шахту рабочий получил множественные травмы, но выжил и был госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.

В июне в центре Москвы рабочего пришлось снимать с высоты четвертого этажа после того, как шахта лифта, которую он ремонтировал, рухнула прямо во двор.

Подъемник к старому зданию в Милютинском переулке был пристроен с наружной стороны. Когда шахта обвалилась, рабочий успел зацепиться за выступ на стене, после чего ему на помощь пришли очевидцы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как спастись из застрявшего лифта.