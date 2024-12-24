Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Важным правилом является наличие простой питьевой воды и правильно подобранный выбор блюд.

Днем перед новогодней ночью не стоит отказываться от еды, тогда меньше шансов переесть за праздничным столом. Об этом в беседе с aif.ru рассказала нутрициолог Марина Сикальчук.

По словам эксперта, 31 декабря не стоит устраивать голодовку. Важно, как и в обычный день, съесть и завтрак, и обед. Если пропустить приемы пищи, то вечером ощущение голода одолеет, а, значит, ужин, тем более за богато накрытым столом, получится еще более обильным и точно выше нормы. Это станет большой нагрузкой для ЖКТ и другие внутренние органы, а излишки калорий могут стать причиной нежелательной прибавки в весе.

Кроме того, при приготовлении праздничных блюд важно помнить о зелени и легких овощных салатах. Жирные сытные блюда тоже могут присутствовать, но в минимальных количествах. Клетчатка, что содержится в растительной пище, способствует быстрому насыщению и лучшему перевариванию пищи. К тому же не стоит смешивать разные виды белка. То есть лучше выбрать одно — или мясо, или рыбу. Это поможет избежать тяжести в желудке.

Также врач советует не забывать про обычную воду. При всем разнообразии алкогольных и прочих напитков вода все еще остается важным составляющем меню. Она помогает заполнить желудок, а значит, поможет съесть меньше. Более того, она поддерживает водно-солевой баланс, что снижает интенсивность похмелья.

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